Rabbijn Raphael Evers wist veel mensen te bewegen alia te doen. Nu emigreert hij zelf naar Israël

Op de vraag of een felicitatie gepast is, reageert opperrabbijn Raphael Evers luid instemmend: ‘Zéker, op alia gaan, emigreren naar Israël, is een grote mitswa, een groot gebod in het jodendom.’ Deze zomer verhuist de 67-jarige rabbijn met zijn vrouw naar Israël. Decennialang was hij als rabbijn in Rotterdam en later Amsterdam een bekende vertegenwoordiger van orthodox-joods Nederland. Nog enkele weken werkt hij in Düsseldorf, waar hij sinds 2016 opperrabbijn is. ‘We bidden tijdens onze vaste gebeden drie keer per dag voor terugkeer naar Israël’, zegt hij. ‘Alle grote joodse geleerden, zoals de denker Maimonides, probeerden sinds de middeleeuwen naar Israël te gaan.’ Wat de doorslag gaf om nu te gaan is volgens Evers dat ..

