Dominee Solomon over geweld tegen christenen in India: ‘Het kastensysteem staat onder druk door het evangelie’

Kerkgangers in Jammu, dicht bij de grens met Pakistan. Christenen in India lijden onder haat die door hindoenationalisten wordt aangewakkerd.

Ermelo

Het gezicht van dominee Solomon uit India is niet herkenbaar, als hij woensdagochtend via een online persconferentie vertelt over de uitsluiting, vervolging en discriminatie waarmee christenen in zijn land te maken hebben. Zijn silhouet steekt af tegen het licht dat zijn kamer binnenvalt, door de rode gordijnen voor het raam achter zijn rug. De situatie in India is voor christenen zoals hij te onveilig om in beeld te komen. Om diezelfde reden werkt hij met een schuilnaam.

‘Dit is de dagelijkse realiteit voor veel christenen in India’, vertelt Solomon. Hij doelt op de videobeelden die zojuist zijn getoond, van christenen die in elkaar worden geslagen. ‘Ik ga je keel doorsnijden’, zegt een radicale hindoe op die beelden tegen ee..

