Abdij Koningshoeven is al door de voorraad van 15.000 kilogram kaas heen

Berkel-Enschot

De abdij staat bekend om het bier (La Trappe), honing, chocolade en kaas. Die mag maximaal drie jaar in de koele kloosterkelders liggen, maar door corona was er anderhalf jaar geen bezoek en verkoop. Via de website maaktmijblij.nl spanden de gemeenten Breda en Tilburg zich in om Koningshoeven van de 1250 ‘wielen’ kaas af te helpen. Zaterdag komen tweeduizend mensen voor hun ‘pick up’ naar Berkel-Enschot, zegt Thibaud van der Steen van het Maakt Mij Blij platform. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de bouw van twee scholen in Ssanje, in zuidelijk Oeganda.

Het kloostercomplex bestaat dit jaa..

