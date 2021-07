Joel Edwards (1951-2021): Hoop op een rechtvaardige wereld

Londen

Edwards werd in 1951 geboren in Jamaica en kwam op achtjarige leeftijd naar Groot-Brittannië. Hij werkte aanvankelijk als reclasseringsambtenaar en werd vervolgens voorganger van een kerk binnen de Jamaicaanse gemeenschap.

Hij was algemeen secretaris van de Afrikaanse en Caribische Evangelische Alliantie en was van 1997 tot 2009 de eerste zwarte secretaris-generaal van de Britse afdeling van de Evangelische Alliantie. In die functie mengde hij zich geregeld in het debat over maatschappelijke kwesties en de rol van de kerken daarin. Edwards gold als een bruggenbouwer, iemand die culturen verbond.

In april dit jaar nog stelde de Anglicaanse Kerk in Engeland hem aan als leider van een commissie die racisme in de kerk moe..

