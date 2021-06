Geweld tegen christenen in India verhardt

Londen

Open Doors, dat zich inzet voor vervolgde christenen, brengt vandaag een nieuw rapport over India: Destructive Lies. Daarin is sprake van een toename van discriminatie en een verharding van het geweld tegen christenen, moslims en andere gelovigen.

Religieuze minderheden in India leven in angst, door toedoen van de ‘hindutva’, extremistisch hindoeïsme, dat opereert in stoottroepen van jongeren, via de organisaties Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) en Akhil Bharatiya Vidhyarthi Parishad (ABVP). De Indiase overheid gedoogt of faciliteert het extreme optreden van hindoe-groepen. In een systematische campagne worden ze blootgesteld aan gewelddadige intimidaties, verkrachting en moord.

Deze conclusie trekt de..

