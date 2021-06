Hoe ga je pastoraal om met gendervragen? De Gereformeerde Bond komt met een brochure

De belangstelling voor een pastorale handreiking in de omgang met transgenders is groot. De Gereformeerde Bond ziet ‘grote ethische bezwaren’. ’Bijbelse grondlijnen bieden houvast voor een goede pastorale houding.’

In het pastoraat kun je iemand voorhouden of hij de gevolgen van een transitie overziet, zegt Piet Vergunst. 'In de gezondheidszorg wordt er ook niet makkelijk over gedaan.'

Apeldoorn

Een jongetje van vijf dat elke avond bidt: Here, wilt U mij een meisje maken? Een meisje van zeven op een christelijke school dat niet meer naar de meisjes-wc wil. En een vader van een groot hervormd gezin die in transitie is, omdat hij zich meer vrouw dan man voelt. Het zijn zomaar drie voorbeelden die Piet Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk, in korte tijd hoorde. Ze laten zien dat genderdysforie - een sterk gevoel van onvrede met het geslacht waarmee iemand geboren is - orthodox-christelijk Nederland niet voorbijgaat.

Kerkenraden die ermee geconfronteerd worden, voelen zich er vaak verlegen mee, zegt Vergunst: Hoe ga je pastoraal met zo’n situatie om? En wat moet je er vanuit B..

