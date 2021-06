Voor het eerst pleit een bisschop in de Anglicaanse Kerk van Engeland voor het homohuwelijk

Voor het eerst heeft een prominente bisschop in de anglicaanse Kerk van Engeland ervoor gepleit dat de kerk homohuwelijken gaat sluiten en inzegenen.

De anglicaanse bisschop van Liverpool, Paul Bayes, wil nog in dit leven meemaken dat de kerk de deur volledig openzet voor homo’s.

Londen

‘Ik wil niet langer dat LHBT-mensen zichzelf moeten verstoppen, omdat ze anders naar een bekeringstherapie worden gestuurd of een verbod krijgen om kerkelijk werk te doen. Ik wil niet langer dat voorgangers een vragenvuur krijgen over hun privéleven. En graag noog voor mijn dood’, aldus Paul Bayes, bisschop van Liverpool. Hij is van 1953 en zit twee jaar voor zijn pensioen.

Britse media citeren uit een toespraak die hij afgelopen weekend hield op het jaarcongres van Mosaic, een organisatie die zich inzet voor een ‘inclusieve kerk’.

Tot nu toe hielden de anglicaanse bisschoppen in Engeland de boot op dit punt af. Afgelopen najaar lanceerden zij een dialoogproces van twee jaar om diverse vleugels van de kerk met elkaar in gesprek te breng..

