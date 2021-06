6 - Welke invloed heeft cultuur op de manier van bijbel lezen?

Gesprekken met wetenschappers die in God geloven. Gaat dat samen, geloof en wetenschap? Beluister het gesprek met cultuurwetenschapper Paulina Lucas-Rabah, universitair docent in Leiden. Welke invloed cultuur heeft op de manier van bijbel lezen? Presentatie: Eline Kuijper & Marina de Haan (deze podcast is in het Engels opgenomen).

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .