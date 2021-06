5 - Wat kun je over God eigenlijk zeker weten?

Gesprekken met wetenschappers die in God geloven. Gaat dat samen, geloof en wetenschap? Beluister het gesprek met professor in de theologie en spiritualiteit Wim van Vlastuin. Hij is hoogleraar en ervaart spanning tussen weten en geloven. Wat kun je over God eigenlijk zeker weten? Presentatie: Eline Kuijper & Efraim Hart.

