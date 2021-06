4 - Kan wetenschap helpen om onrecht aan te pakken?

Welkom bij de podcast Zeker Weten?!, gesprekken met wetenschappers die in God geloven. Gaat dat samen, geloof en wetenschap? Vandaag spreken we een masterstudent in de gezondheidswetenschappen: Linda van der Spek. Ze kwam als Groningse naar Amsterdam om te studeren en nu weet ze het zeker: ze heeft voldoende vertrouwen om als christen in de wereld van de wetenschap te kunnen werken.

