Baby’s krijgen bijbel

Vanaf 1 juli kunnen ouders een gratis peuterbijbel ophalen bij een lokale, christelijke boekhandel. De enige tegenprestatie: ouders of verzorgers moeten in de winkel een geboortekaartje of geboortebewijs van hun zoon of dochter kunnen laten zien. Ook mag de nieuwe aanwinst niet ouder dan drie maanden zijn.

Ede

Het uitdelen van gratis peuterbijbels is een initiatief van De Wonderwolk, dat materialen ontwikkelt voor de geloofsopvoeding van jonge kinderen van ongeveer 2 tot 6 jaar. Aisha Meel is de oprichter van De Wonderwolk. Zij kwam als tiener ‘tot geloof via straatevangelisatie’. Sindsdien heeft ze het ‘verlangen om Gods liefde te delen met kinderen’. In 2016 besloot ze te stoppen met haar werk als postdoctoraal wetenschapper en zich volledig te richten op De Wonderwolk. Meel: ‘Ik doe dit vrijwillig en heb geen winst voor ogen. Toch groeit het werk van De Wonderwolk en is het de afgelopen jaren gezegend.’

Meer dan negentig christelijke boekhandels door heel Nederland, van Veendam tot Middelburg, doen mee met de actie. Is er ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .