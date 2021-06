‘Nuanceer kritiek op Hongarije’

Huizen

‘In de westerse media wordt het een ‘antihomowet’ genoemd, nu in Hongarije, maar dat is het officieel natuurlijk niet. De wet tegen pedofilie moet kinderen beschermen. Impliciet heeft de wet echter wel een beperkende werking als het gaat om het publiek mogen laten zien van homoseksualiteit’, erkent Jan van der Graaf, decennialang algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk.

Van der Graaf (84) kent de Hongaarse kerk goed. In de jaren negentig kreeg hij in Hongarije een eredoctoraat in de theologie. ‘De Hongaarse Gereformeerde Kerk is scherper in dat onderscheid tussen homo- en heteroseksualiteit dan de Protestantse Kerk in Nederland. Maar ook in de PKN is er nog steeds een onderscheid tussen ee..

