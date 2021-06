Zeker Weten?! podcast

#1 - In gesprek met Prof. dr. ir. Krijn de Jong





Welkom bij de podcast Zeker Weten?!, gesprekken met wetenschappers die in God geloven. Gaat dat samen, geloof en wetenschap? Vandaag spreken we een chemicus: professor doctor ingenieur Krijn de Jong. Als jongere was hij atheรฏst. Nu graaft hij in de wetenschap en in de Bijbel.