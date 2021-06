Bestuur PKN reageert op seksisme-onderzoek: ‘Dit is schokkend en verdrietig’

De Protestantse Kerk in Nederland bezint zich op de vraag hoe ze seksisme in de kerk kan aanpakken. Het synodebestuur roept vrouwelijke voorgangers op persoonlijke ervaringen met seksisme te delen.

Marco Batenburg is preses van het synodebestuur van de PKN. 'Onderscheid maken op grond van geslacht is neerbuigend.'

Utrecht

Uit het onderzoek van het Nederlands Dagblad blijkt dat bijna negen op de tien vrouwelijke voorgangers zich ongelijk behandeld voelen bij hun werk in de kerk omdat ze vrouw zijn. Deze vorm van discriminatie herkent 87 procent van de respondenten die werkzaam is binnen de Protestantse Kerk.

De ‘brede herkenning’ van het onderzoek noemt het synodebestuur ‘schokkend en verdrietig’. ‘Onderscheid maken op grond van geslacht, geaardheid of huidskleur en daarmee mensen wegzetten is neerbuigend en in strijd met alles waar het evangelie voor staat. Binnen de Protestantse Kerk en daarbuiten horen we met elkaar om te gaan op basis van gelijkwaardigheid.’

verwerpelijkHet dagelijks bestuur van de synode schrijft verder in de verklaring dat vr..

