Religieuze scheidslijnen verdelen India

New Delhi

Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew, dat ruim 30.000 Indiërs voor het onderzoek sprak. In het land wonen ruim 1,3 miljard mensen. Dat zijn er nog iets minder dan in buurland China, maar gezien de groeicijfers is het een kwestie van tijd voor India de meeste inwoners ter wereld heeft. Meer dan tachtig procent van de Indiërs is hindoe. Moslims vormen de grootste minderheid (12,9 procent), op ruime afstand gevolgd door christenen (2,4 procent) en sikhs (1,9 procent).

Indiërs zelf zien in hun houding tegenover andersgelovigen geen tegenstelling, blijkt uit het rapport. Zo vindt ruim tachtig procent van de bevolking het belangrijk om respectvol naar andersgelovigen te zijn en dit ook als een belan..

