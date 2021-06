20 - Waarom protestanten Maria nodig hebben

Dick en Daniël Geloven Het Wel podcast





De meeste protestanten hebben niet zo veel met Maria. Natuurlijk, ze is de moeder van Jezus. Maar dat is het wel. Theoloog Arnold Huijgen legt uit wat je dan mist. En waarom lijken sommige zoekers eerder iets bij Maria te vinden dan bij Jezus? Verder: we mogen weer zingen in de kerk. Als je zou mogen kiezen: welke psalm of welk gezang zou je nu het liefst in een bomvol kerkgebouw willen aanheffen? En tot slot: de trappisten van Abdij Koningshoeven zitten door corona met een overschot van 15.000 kilo kaas. Wie helpt de monniken van hun voorraad af? De opbrengst gaat naar een goed doel. Dit is alweer de laatste aflevering van het eerste seizoen van deze podcast. Voor de zomer hebben we nog een verrassing. En anders: tot begin september!