Eindelijk weer écht zingen in de kerk. ‘De preekt boeit niet altijd, zang maakt het geheel levendig’

Zondag mochten kerkgangers voor het eerst weer écht zingen. In de Oude Kerk in Scheveningen gebeurde dat op normale spreeksterkte tot het jubelende Lied 409 klinkt. ‘De preek boeit niet altijd, zang maakt het geheel levendig.’

Voor het eerst sinds de coronacrisis mocht iedereen alle liederen meezingen in de Oude Kerk in Scheveningen.

Scheveningen

Kerkganger Bert de Jong weet nog van niks als hij zondagmorgen de Oude Kerk in Scheveningen binnenkomt. ‘Had ik mij moeten opgeven voor het zingen?’ De Jong deed regelmatig mee met een zanggroepje van vier mensen dat de liederen zong. Als hij hoort dat het vandaag ‘weer mag’, vraagt hij: ‘Alle liederen?’ Vorige week mocht bij het openings- en het slotlied voor het eerst iedereen meedoen.

Eigenlijk vindt De Jong deze ontwikkeling jammer, zegt hij met een lach op zijn gezicht. ‘Nu moeten wij ons inhouden. Met het zanggroepje kon ik voluit zingen. Bovendien is het leuk dat iedereen meedoet, maar nu hoor je míj niet meer. Nee hoor, grapje. Ik verheug me er ook op. Samenzang is fijn omdat je daarin je geloof kunt belijden. De preek..

