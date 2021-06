Taizé vestigt zich tussen moslims in Parijse buitenwijk met grote sociale problemen

Vier broeders van de oecumenische gemeenschap van Taizé hebben zich onlangs gevestigd in departement Seine-Saint-Denis, onderdeel van Groot-Parijs. In de stad Pantin met grote sociale problemen houden de broeders een dagelijkse gebedsdienst.

De broeders van Taizé zijn in Pantin, nabij Parijs, in een wijk met grote sociale problemen. Elke dag houden zij een gebedsdienst.

Pantin

Zoals elke avond gaan de broeders van Taizé voor in gebed in de kerk Sainte-Marthe des Quatre-Chemins in de Franse stad Pantin. Liederen die zich herhalen en momenten van stilte. Bidden op de manier zoals dat de oecumenische gemeenschap in de Franse Bourgondië kenmerkt.

Sinds december wonen vier broeders in de pastorie naast de kerk. Als eerste permanente gemeenschap in Europa buiten Taizé zelf zijn de broeders gekomen om ‘een biddende en luisterende aanwezigheid’ te zijn, zegt broeder Jasper, die oorspronkelijk uit Nederland komt.

De parochianen waren snel gewonnen voor de dagelijkse gebeden. ‘In de vijftien jaar dat ik in Pantin woon, is hier nooit zo’n regelmatig gebed gehouden’, vertelt Évelyne, een onlangs gepensioneerde vrouw. ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .