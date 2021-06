‘Liever minder vaak een aandachtig moment met kind en Bijbel, dan dagelijks vluchtig’

Haarlem

‘Wat is er mis met een kleurplaat?’ De titel van haar boek leverde Maartien Hutter al een paar keer die vraag op. In Nooit meer een kleurplaat, legt de theoloog en pedagoog de visie van kindertheologie uit, met de nodige praktijkvoorbeelden. ‘Er is niks mis met een tekening inkleuren van Jozef in de put’, zegt ze, ‘maar volgens de kindertheologie is er meer mogelijk rondom de Bijbel en het geloof delen met kinderen.

En er kan meer wederkerigheid zijn tussen kind en volwassenen.’ Hutter, werkzaam bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, schreef het boek samen met godsdienstpedagoog Henk Kuindersma. Ze willen aan ouders, leerkrachten en kinderwerkers manieren aanreiken om met kinderen de Bijbel te ontdekken en erover in gesprek t..

