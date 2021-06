Arnold Huijgen pleit voor meer aandacht voor Maria: ‘Wie van ons is zo dicht bij Jezus geweest?’

Veel aandacht schenken aan Maria leidt alleen maar af van Jezus, vinden de meeste protestanten. Maar daarmee zijn ze een paar essentiële dingen vergeten, zegt de christelijk-gereformeerde hoogleraar Arnold Huijgen. ‘Je zet toch ook een foto van je overleden vader of moeder neer?’

Apeldoorn

Zelden maakte de paus zo veel indruk als op die regenachtige vrijdagavond 27 maart 2020. De wereld zat in de eerste lockdown, en paus Franciscus sprak op een donker en uitgestorven Sint-Pietersplein de zegen ‘voor stad en wereld’ uit. Naast hem was - heel bewust - een eeuwenoud Maria-icoon neergezet, dat al sinds de zesde eeuw de inwoners van Rome troost biedt in tijden van ziekte en plagen. Tientallen miljoenen mensen keken mee, miljarden mensen hebben sindsdien de beelden gezien.

Huijgen (1978) is hoogleraar systematische theologie aan een oerprotestantse universiteit, de Theologische Universiteit in Apeldoorn, predikantsopleider van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Vrijdag verscheen van hem een duimdik boek, misschien wel..

