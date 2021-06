Samenzang komt op gang in kerken, maar niet overal: ‘We handhaven de voorzangers’

Nog meer bezoekers, geen mondkapjes meer en zingen uit volle borst - ook de kerken komen steeds meer uit de lockdown. ‘We waren er hard aan toe. Een dienst thuis op de bank volgen is toch heel anders dan met elkaar in de kerk zitten en Gods lof zingen.’

Amersfoort

‘Ik merk om mij heen dat er veel blijdschap is over de versoepeling van de maatregelen voor de kerken’, zegt Jan Wolsheimer, directeur van MissieNederland en voorganger in evangelische gemeenten. Hij bespeurt dat sentiment ook bij zichzelf. ‘Vanaf zaterdag is er veel meer mogelijk - dat geeft toch iets van vrijheid. Dat merkte ik al toen ik de covid-prik kreeg. Ik werd er emotioneel van: we gaan écht uit de lockdown.’

‘Verheugend nieuws’, reageert Julia van Rijn, classispredikant Zuid-Holland Noord van de Protestantse Kerk in Nederland. ‘Maar het is wel wijs om te kijken naar de context van de eigen kerk’, waarschuwt ze...

