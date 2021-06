Luxe appartementen in de Josephkerk. ‘De tijd gaat door en de mensen proberen ook door te gaan’

Anton Stolwijk schreef een boek over het laatste jaar van de Josephkerk in Alkmaar. Hoe gaat het nu met de katholieken die dat meemaakten, en moesten verkassen naar een ander kerkgebouw? ‘De tijd gaat door en mensen proberen ook door te gaan.’

In de Sint Laurentiuskerk is Kees Pater bezig een oude kroonluchter op te kalefateren. (beeld Maarten Boersema)

Hij steekt de sleutel met dubbele gevoelens in het slot. ‘Binnenkort is de sleuteloverdracht met de makelaar en kunnen we de Josephkerk niet meer zo makkelijk binnengaan. We zijn dus nog net op tijd met dit bezoek.’ Jan-Jaap van Peperstraten, als pastoor verbonden aan de Alkmaarse Sint Laurentiuskerk, opent de deur van de Josephkerk, net buiten het centrum van Alkmaar.

Op grote borden aan de voorzijde van de kerk kondigt een makelaar de verkoop van negen luxe appartementen aan. Met gevoel voor emotie spreekt Van Peperstraten bij binnenkomst in het lege, ontzielde kerkgebouw veelzeggende woorden. ‘Het was een huis van en voor alle volken, waar iedereen welkom was. Nu worden het negen luxe appartementen met een goed beveiligingssystee..

