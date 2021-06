Hoe de kerken massaal leegliepen en onkerkelijkheid de norm werd in Nederland

Kleinere protestantse kerkgenootschappen verliezen leden of groeien nauwelijks meer. De grote protestantse kerken gingen hun voor. Hoe en waarom de kerkverlating van een marginaal verschijnsel uitgroeide tot een massale leegloop, en onkerkelijkheid de norm is geworden in Nederland.

Sloop van de O.L. Vrouw ten Hemelopnemingkerk aan de Biltstraat in Utrecht, in 1972.

Getalsmatig gaat het niet goed met de kleine protestantse kerkgenootschappen. In 2020 verloren de Christelijke Gereformeerde Kerken 793 leden en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 2263, in beide gevallen een recordverlies. De bijna vanzelfsprekende groei van de Gereformeerde Gemeenten nam af. Het aantal leden dat zich onttrok (2072), was groter dan het aantal geboorten (2035).

De dalende ledentallen leiden tot verdriet, bezorgdheid en zelfonderzoek bij de achterblijvers. Wat is er misgegaan? Wat heb ik fout gedaan?

Zulke vragen zijn niet in één zin te beantwoorden; de antwoorden kunnen zelfs per kerk en per kerkverlater verschillen. Er is ook enige ruimte voor relativering. Kerkverlating is er altijd al geweest en niet alle kerkverlaters ..

