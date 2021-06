Martien E. Brinkman zoekt de rol van religie in het leven van mensen: ‘Christenen zijn zo gek nog niet’

Onze cultuur is nog lang niet klaar met het christelijk geloof. De levensvragen die schrijvers en filmmakers opwerpen, zijn in de kern vaak dezelfde als die van christenen en andere gelovigen. Emeritus hoogleraar theologie Martien E. Brinkman zoekt de rol van religie in het leven van mensen, in hun privéleven en daarbuiten.

In een modern verbouwde boerderij in Soest woont Martien Brinkman (70) samen met zijn vrouw én kasten vol boeken, dvd’s en videobanden. Getuige de hoeveelheid literatuur die er te vinden is, houdt Brinkman wel van een stevige hap cultuur. Veel Nederlandse dichtbundels, van Herman Gorter tot Willem Jan Otten, staan naast internationale meesterwerken van Camus en Coetzee.

Toch zijn het niet allereerst boeken, maar films die glashelder de verhouding tussen cultuur en religie zichtbaar kunnen maken, zegt Brinkman. ‘Daarover gaat het ook in mijn boek Met of zonder. Niet over de vraag of je al dan niet mayonaise bij je patat wilt, maar of God wel aanwezig is in het leven. Past religie in onze maatschappij, en zo ja, hoe dan?’

Waarom is d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .