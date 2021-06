Orthodox Instituut verhuist van VU naar Nijmegen

Het St. Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut verhuist per 1 juli van de Vrije Universiteit in Amsterdam naar de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Amsterdam

Het instituut werd in 2010 opgericht als Amsterdam Centrum voor Oosters-Orthodoxe Theologie. ‘Toen we na onze pioniersfase op zoek gingen naar de definitieve vestigingsplaats, lag Nijmegen voor de hand’, legt bestuursvoorzitter prof. Arno Akkermans uit. ‘De Radboud Universiteit heeft het verwante Instituut voor Oosters Christendom in huis en haar vakbibliotheek heeft de literatuur die nodig is voor ons onderzoek.’ St. Irenaeus verzorgt academisch onderwijs en doet onderzoek naar oosters- en oriëntaals-orthodox christendom. De hoofdtaak is het opleiden van geestelijken en geestelijk verzorgers voor het groeiende aantal orthodoxe parochies in ons land en voor pastoraat bij de overheid en zorginstellingen.

Neder..

