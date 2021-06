Rooms-katholieken mogen ‘nog even niet’ zingen. Wel komt er iets meer ruimte voor koorzang

In rooms-katholieke parochies mogen kerkbezoekers dit weekeinde nog niet zingen.

Utrecht

Dat hebben de Nederlandse bisschoppen bepaald in een update van het coronaprotocol van de kerk. Daarmee wijkt de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) af van het advies van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken om zingen in kerken vanaf zaterdag 26 juni weer toe te staan. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met onder meer omvang en hoogte van de kerkruimte en de mogelijkheden tot ventilatie, meldt het overlegorgaan van de kerken en de overheid.

‘Wij blijven voorlopig nog voorzichtig met zingen’, licht woordvoerder Anna Kruse van de RKK toe. ‘In onze kerken zitten veel oudere, kwetsbare mensen. De bisschoppen zijn bang dat zingen mogelijk toch tot besmettingen kan leiden. Daarnaa..

