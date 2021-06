Alleen mannen naar synagoge en moskee

‘Twee weken geleden zijn we gestopt met de temperatuur opnemen van mensen aan de deur’, vertelt Farid Habyby. Hij is vicevoorzitter van MIV Assalam, een moskee in Gouda. ‘En als straks het mondkapje vervalt, gaan we daarin mee. We volgen de versoepelingen van de overheid.’

Moskee Assalam was vorig jaar strenger dan noodzakelijk, vertelt Habyby. ‘We namen dus aan de deur de temperatuur op, mensen moesten een eigen gebedskleed meenemen en hun schoenen in een tasje. En natuurlijk anderhalve meter afstand houden en een mondkapje op. Dat leverde eerst weerstand op, maar op een gegeven moment went dat.’

De moskee heeft in Gouda het afgelopen jaar veel contact gehad met de burgemeester en ook met kerken. Christe..