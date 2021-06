‘Zeg ja tegen een zumba-club in je kerk’

Zijn kerkleiders bezig met openstaan voor de buurt?

‘Ik denk dat veel gemeenten er theoretisch mee bezig zijn, maar niet weten hoe ze het moeten aanpakken. Ze zien wel de noodzaak naar buiten te treden. De kerk heeft immers een zendingsopdracht en is van nature missionair. En veel kerken zien dat het nodig is: er is een spirituele honger in de samenleving, en tegelijk is de kerk gemarginaliseerd.’

Wat kunnen andere kerken van jullie leren?

‘Wat wij kunnen bieden is een manier om mensen met een andere culturele achtergrond te bereiken. In de Nederlandse steden is de helft van de inwoners niet Nederlands, en dan tel je alleen nog de eerste en twee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .