‘Soms bid ik: God ik heb je nodig’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: Jaap Smit (64), commissaris van de Koning in Zuid-Holland, voorzitter van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

‘Ik wilde diergeneeskunde studeren, maar werd uitgeloot. Als prettig synodaal-gereformeerd opgevoede jongen, besloot ik iets anders op te pakken: theologie. Na drie jaar wilde ik me inschrijven voor een studie medicijnen toen ik een beslissend telefoontje kreeg van de rector van mijn voormalige middelbare school, het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden. Of ik voor zes uur in de week het vak godsdienst wilde geven … Dat gaf mijn studie theologie een flinke duw in de goede richting. In gesprekken met jongeren over de bijbelverhalen en hun betekenis voor vandaag ging het vak leven voor mij. Ik ontdekte dat ik meer van theologie was gaan houden dan ik ooit had durven geloven. Ik maakte mijn studie af en ben negen jaar dominee geweest, in Elleco..

