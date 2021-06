Christelijke vlag niet op stadhuis Boston

Boston

Het stadhuis van de universiteitsstad in de Amerikaanse staat Massachusetts heeft op het platte dak drie vlaggenmasten van wel twintig meter hoog. Standaard wapperen daaraan de federale vlag van de Verenigde Staten en de vlag van de staat. De derde paal is bestemd voor de stadsvlag of tijdelijke vaandels, die herdenken, symboliseren of op verzoek van burgers worden aangehangen.

In 2017 al probeerde een vereniging met de naam Camp Constitution de christelijke vlag te voeren tijdens een Constitution Day en Citizenship Day-evenement in het stadhuis van Boston. Maar de stad wees het verzoek af, door te weigeren een christelijke vlag op openbaar terrein te laten wapperen. Dat viel op omdat tal van andere particuliere groepen me..

