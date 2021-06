Bisschop Wales na ‘onverantwoorde’ tweet met ziekteverlof gestuurd

Een anglicaanse bisschop in Wales is met ziekteverlof gestuurd, nadat ze in een bericht op Twitter had geschreven: ‘Nooit, nooit een Tory vertrouwen’. Dat leverde boze reacties op van Conservatieve kiezers en politici (bijnaam: Tory’s). Onder meer Lagerhuislid Chris Loder vroeg haar af te treden.