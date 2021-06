Misbruikzaak in crèche stelt kerk in Bunschoten-Spakenburg voor ‘raadsel’

Een 34-jarig kerklid in Bunschoten-Spakenburg wordt ervan verdacht drie kinderen seksueel te hebben misbruikt, gedurende het oppassen in de crèche tijdens de eredienst. Het is voor de kerk ‘een raadsel’ hoe zoiets zou kunnen gebeuren. ‘Hij was nooit alleen bij de crèche.’

De Maranathakerk in Bunschoten-Spakenburg is in verlegenheid gebracht door een zedenzaak.

Bunschoten-Spakenburg

De schok is groot, nu er in de Maranathakerk, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Spakenburg-Zuid, een ernstige misbruikzaak aan het licht komt. De kerkelijke gemeente leeft al sinds begin dit jaar in de wetenschap dat een 34-jarig lid uit hun midden door de politie is opgepakt. Toen hij in december werd gearresteerd, werd hij ervan verdacht twee kinderen te hebben misbruikt in de privésfeer. Maandag werd bekend dat de man er ook van wordt verdacht drie kinderen te hebben misbruikt in zijn rol als oppas bij de crèche van de kerk. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) spreekt van een ‘ernstige vorm van seksueel misbruik’. In totaal wordt hij ervan verdacht zeven slachtoffers te hebben gemaakt, onder wie ..

