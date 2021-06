Voorgangers delen massaal seksisme-ervaringen in besloten Facebookgroep

Amersfoort

In de besloten Facebookgroep ‘Predikanten & Pastores’, die ruim tweeduizend leden telt, verschijnen honderden reacties. Voorgangers delen wat zij ervaren hebben aan seksisme en vinden herkenning bij elkaar. Enkele leden schrijven nooit met seksisme te maken te hebben.

Afgewezen bij sollicitatie

Esther Scheer-Weijenberg (38) is gemeentepredikant in de protestantse gemeente in Tubbergen. Het ND-onderzoek naar seksisme herinnert Scheer aan een situatie van zo’n tien jaar geleden, toen ze net afgestudeerd was en solliciteerde bij een vacante gemeente in het midden van het land.

De sollicitatieprocedure, waarin ..

