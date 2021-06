Hoe krijgen we in de kerk het vertrouwen terug om weer ‘gewoon’ te zingen?

Amersfoort

Ingetogen zingen in de kerk hoeft zondag niet meer. ‘Alles wat op anderhalve meter kan, mag dan weer’, zei premier Mark Rutte afgelopen vrijdag tijdens een persconferentie. Daar valt zingen ook onder, gaf hij als antwoord op een vraag na afloop. Verrassend, vindt Henk Willem van Dorp, voorzitter van de werkgroep Zingen in de kerk binnen de Protestantse Kerk in Nederland. ‘Ik snap de overheid wel; we zijn een drempel over wat betreft het risiconiveau voor besmettingen. Maar we zitten wel op honderden besmettingen per dag, we hebben het nog niet over tientallen.’ Woensdag komt de werkgroep samen. ‘Ik verwacht dat wij adviseren om nog even ingetogen te zingen. Gefaseerd opbouwen kunnen kerken denk ik wel gebruiken’, zegt Van Dorp.

..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .