Christenvervolging in Iran intensiveert. ‘Wie zich bekeert, bestaat eigenlijk niet meer’

Een Iraanse christelijke vrouw wacht op haar registratie, voordat ze gaat stemmen in een christelijke school in Teheran.

Teheran

Fashid Seyed Mehdi, voorganger van de Iraanse kerk in Almere, verwacht dat christenen in Iran het zwaar zullen krijgen onder de nieuwe president, Ebrahim Raisi. ‘Rond de verkiezingen was het wat rustiger, zodat het voor de buitenwacht net lijkt alsof het wel meevalt in Iran.’

gematigd

Raisi werd zaterdag gekozen als opvolger van Hassan Rohani. Hij kreeg zo’n zestig procent van de stemmen, al kwam nog niet de helft van de stemgerechtigden opdagen. Rohani, die bekendstaat als gematigder, had in feite maar weinig te zeggen, denkt Mehdi. ‘Hij wilde zowel de geestelijken als de bevolking tevreden houden. Maar dat ging niet, hij kon niet verder gaan dan het regime wilde.’

Het tekent de situatie in Iran, waar de feitelijke macht in principe..

