Seksisme in de kerk: dit kun je eraan doen. ‘Je hebt moed nodig om niet weg te kijken’

‘Nu de slachtoffers hebben gesproken, is het aan de omstanders om in actie te komen’, zegt Ineke van Dongen in reactie op het seksisme-onderzoek van deze krant. De coördinator van Veilige Kerk en van het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMKR) reikt zeven tips aan om van de kerk een plek te maken die veilig is voor iedereen.