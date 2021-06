Uitgepreekt: ‘Soms past het ambt niet meer bij je, omdat je verandert als mens’

Irene van der Meulen was dertien jaar lang predikant. Vorig jaar besloot ze een carrièreswitch te maken, omdat het werk niet meer bij haar paste. Nu werkt ze als zelfstandig ritueelbegeleider, vooral bij uitvaarten. ‘Mensen waren verbijsterd. Terwijl het in deze tijd heel gewoon is om aan een nieuwe baan te beginnen.’

In de serie ‘Uitgepreekt’ komen voorgangers aan het woord die hun ambt hebben neergelegd - al dan niet gedwongen. Met welke verwachtingen begonnen ze aan hun werk en waarop liepen ze vast? Vandaag: Irene van der Meulen, tot begin dit jaar predikant in de Protestantse Kerk.

Een roeping tot het predikantschap, nee, zo specifiek heeft Irene van der Meulen het nooit ervaren. Wel dat ze geroepen is om iets voor anderen te betekenen en iets bij te dragen in de wereld. Maar dat God haar vroeg haar leven toe te wijden aan het predikantschap, dat niet.

Ondanks haar grote interesse in theologie en de Bijbel, al van jongs af aan, was dominee worden nooit haar plan. Ze rolde er min of meer toevallig in. Een stagejaar aan het einde van haar theologiest..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .