Turkse christenen geloven dat de priesterschool weer opengaat: ‘Wij bidden hier voortdurend om’

Er wonen nauwelijks nog christenen in Turkije. Precies vijftig jaar geleden sloten de Turkse autoriteiten de belangrijkste priesteropleiding van de Orthodoxe Kerk. Die dichte school op het eiland Halki staat inmiddels symbool voor de beperkte godsdienstvrijheid in het land. Maar de vreugdevolle dag zal komen dat we weer open gaan, gelooft de abt van het klooster.

Halki

Het leven lijkt stil te staan op het Turkse eiland Halki, nauwelijks 20 kilometer ten zuidoosten van de bruisende stad Istanbul. Het enige motorgeluid komt van de dagelijkse miniferry’s. Wie het eiland wil rondreizen, neemt een paardenkoets. Maar het leven staat er ook stil in een meer negatieve zin. Het is vijftig jaar geleden dat de Turkse autoriteiten besloten het orthodoxe seminarie van het eiland te sluiten. Dat was gevestigd in een klooster dat zich op het hoogste punt van het eiland bevindt. De Orthodoxe Kerk is dus al jaren niet meer in staat haar eigen priesters op te leiden, en aangezien de wet bepaalt dat je een Turkse burger moet zijn om priester te worden, om nog maar te zwijgen van de patriarch zelf, lijken de Turken d..

