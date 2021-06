Vrouwensynode schrijft open brief aan PKN: ‘Steunbetuiging mist en dat doet zeer’

De Oecumenische Vrouwensynode (OVS) pleit in een open brief aan PKN-scriba René de Reuver voor ‘meer aandacht voor veiligheid en structurele reflectie op gender’. Dit in reactie op het het seksisme-onderzoek van het Nederlands Dagblad. Daarnaast zou een ‘sterke steunbetuiging’ vanuit de landelijke kerk aan haar plaatselijk werkende vrouwen op zijn plaats zijn, volgens de OVS. ‘Die is gemist en dat doet zeer.’

De Vrouwensynode vraagt PKN-scriba René de Reuver in een open brief om 'concrete aanzetten' voor meer veiligheid.

Utrecht

Uit het seksisme-onderzoek blijkt dat bijna negen op de tien vrouwelijke voorgangers zich ongelijk behandeld voelen bij hun werk in de kerk. De synode pleit er daarom voor dat het moderamen van de Protestantse kerk in samenspraak met de organisatie Veilige kerk ‘concrete aanzetten’ gaat geven voor veiligheid. Het netwerk van vrouwen en organisaties schrijft dat ‘ontmoeting en gesprek’ nodig is. ‘Omdat we juist groeien in geloof en inzicht als we elkaar bevragen, en ook het pijnlijke gesprek met de ander niet uit de weg gaan.’

keuzevrijheid

De Vrouwensynode schrijft bovendien dat seksisme binnen de kerk ‘vaak wordt ingegeven door een theologische visie op vrou..

