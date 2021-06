‘Ik denk dat elke vrouwelijke voorganger zich extra moet bewijzen. Er wordt kritischer naar je geluisterd’

Ze vindt het niet prettig om de hele tijd bezig te zijn met haar vrouw-zijn. ‘Aan de andere kant: laten we het er maar over blijven hebben’, zegt Almatine Leene. De enige vrouwelijke predikant in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt voert een ‘eeuwige strijd’ om te laten zien dat ze de Bijbel serieus neemt. ‘Juist in diversiteit rust zegen.’