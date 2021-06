Anglicaanse Kerk van Engeland onderzoekt slavengeschiedenis van eigen fonds

Londen

De Queen Anne’s Bounty werd in 1704 opgericht als fonds voor hulp aan arme geestelijken. In 1948 werd het samengevoegd met andere fondsen met de naam Ecclesiastical Commissioners Funds en was het in totaal omgerekend 182 miljoen euro waard. Momenteel bedraagt de waarde ervan meer dan 10,8 miljard euro.

Maar de Kerk van Engeland heeft besloten onderzoek te doen naar de ontstaansgeschiedenis van het fonds en mogelijke banden met slavenhandel. Dat blijkt uit het financieel jaarverslag dat de Kerk van Engeland over het jaar 2020 publiceerde.

De schrijvers van het rapport wijzen op ‘het risico van reputatieschade gelieerd aan de herkomst van de oorspronkelijke gelden en de eerste investeringen van het fonds, die mogelijk v..

