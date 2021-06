Texas verbiedt voortaan inperking van kerkdiensten

Nooit meer mag een overheidsinstantie in de Amerikaanse staat Texas het houden van kerkdiensten verbieden. Dat staat in een wet die een herhaling van de kerksluiting van maart 2020 vanwege het coronavirus moet voorkomen.

Austin

Iedere overheidsfunctionaris van de staat, 'aangesteld of verkozen', is het vanaf nu verboden om 'gebouwen of terreinen waar religieuze activiteiten plaatsvinden' af te sluiten, of de toegang daartoe te beperken. Dat staat in de wet die de Republikeinse gouverneur van Texas Greg Abbott heeft ondertekend. 'Het recht op vrijheid van godsdienst zal nooit worden ingeperkt', stelde Abbott vervolgens op Twitter. Het wetsvoorstel kwam van leden van zijn eigen Republikeinse partij die vastgelegd wilden hebben dat 'kerken essentiële geestelijke, mentale en fysieke steun bieden in tijden van crisis'.

In november 2020 kreeg het Texaanse beleid een steun in de rug door een uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof. Die bepaalde na een kl..

