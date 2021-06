De Bijbel letterlijk lezen ontneemt je vaak juist het zicht op de strekking, zegt theoloog Gijsbert van den Brink

Van den Brink verdedigt in het hoofdstuk over de zon die bleef stilstaan bij Gibeon uitvoerig het geloof in wonderen.

Onderzoek alle dingen ziet eruit als een bijbelstudieboekje, maar het is een complete verhandeling over geloven en bijbellezen in deze moderne tijd. Als er al een vakterm valt - soms ontkom je er niet aan - dan wordt die keurig uitgelegd. Aan het eind weet je niet alleen meer over allerlei bijbelpassages die het boekje bespreekt, maar ook iets van de aard en genres van de bijbel én snap je een beetje hoe wetenschap werkt. Dat is meer dan je normaal gesproken van een bijbelstudieboekje verwacht.

Gijsbert van den Brink is hoogleraar systematische theologie aan de Vrije Universiteit en behoort tot de Gereformeerde Bond. Over hoe christelijk geloven en de evolutietheorie accepteren prima kunnen samengaan, schreef hij in 2017 het boek En d..

