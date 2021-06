Het spel Rondje Bijbel leert mensen als wielrenner de Bijbel kennen

Kinderen leren door te spelen, maar ook voor volwassenen is dat nog steeds een goede methode. Want al die feitjes in de Bijbel, het blijft voor veel mensen een lastig verhaal. Dus komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) volgende maand met een spel om al die mensen een handje te helpen. In Rondje Bijbel kunnen spelers volgens de NBG ‘bijbelse verhalen en personages op een speelse manier leren kennen’.

Haarlem

Die introductie in juli is geen toeval: het valt min of meer gelijk met de de start van de Tour de France, de belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. Maar daar waar je in de Tour als wielrenner de gele trui moet zien te veroveren, gaat het hier om de gouden trui. Via allerlei vragen, opdrachten en stukjes die je uit de Bijbel moet lezen kun je als speler de gouden trui winnen. Het spel is volgens de NBG bedoeld voor ‘bijbelontdekkers vanaf zeven jaar’ en kan door drie tot zeven spelers worden gespeeld.

bijbelspelHet is overigens niet voor het eerst dat er een Nederlands bijbelspel verschijnt, want de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten ontwikkelde het spel Kwistet, een soort variant op Mens erger je niet. De Protestantse Kerk h..

