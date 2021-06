In Myanmar verhoogt het leger de druk op gelovigen. ‘Kerken en boeddhistische kloosters zijn leeggeroofd’

Mill Creek

Volgens het Religious Liberty Partnership (RLP) is het leger van Myanmar (voorheen Birma) bezig te radicaliseren. Dat blijkt in een verscherpte repressie van gelovigen en het proces tegen Nobelprijswinnares en voormalig oppositieleidster Aung San Suu Kyi. Ze kan vijftien jaar celstraf krijgen op grond van opzettelijk onjuiste beschuldigingen.

geweld en uitsluiting

Het RLP sprak in een verklaring zijn buitengewone bezorgdheid uit over de ‘onderdrukking van ieder die de heersende macht in Myanmar uitdaagt, inclusief religieuze leiders en gemeenschappen.’

Floyd Brobbel, voorzitter van RLP. ‘Wij willen collectief oproepen tot actie. Goed bestuur, orde en eerlijke wetgeving moeten zo spoedig mogelijk worden hersteld. We moedi..

