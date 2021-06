Uniek: zes grote levensbeschouwelijke tradities spreken zich uit over mensenrechten

Vertegenwoordigers van zes grote levensbeschouwelijke tradities schrijven over de staat van mensenrechten in Nederland. ‘Hindoestanen voelen zich niet erkend in de huidige geestelijke gezondheidszorg.’

Den Haag

Wat hebben religies en de humanistische levensbeschouwing te zeggen over mensenrechten in Nederland? Genoeg om een bundel te vullen. ‘En daarmee de dialoog binnen de religies én met de overheid te bevorderen’, hoopt Fred van Iersel. De emeritus katholiek theoloog, verbonden aan Tilburg University, redigeerde samen met de hindoestaanse Bikram Lalbahadoersing de artikelen in de bundel Menselijke waardigheid en mensenrechten in Nederland. De bundel is een bijdrage van de levensbeschouwelijke tradities in Nederland, een uitgave van de Raad van Kerken in Nederland en het samenwerkingsverband In Vrijheid Verbonden.

Het boek is geschreven vanuit het perspectief van jodendom, christendom, islam, humanisme, boeddhisme en hindoeïsme. ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .