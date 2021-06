Lang niet alle christenmigranten kerken in garages. ‘We willen de diversiteit in Nederland laten zien’

Bonifatius was christen én migrant, net als die miljoen anderen die in ons land in kelders en aula’s bij elkaar komen voor een kerkdienst. Van hun gebouwen komt er volgend jaar een fotoboek.

Utrecht

Leden van migrantenkerken - of ‘internationale kerken’ - krijgen dezer dagen een mini-enquête in de mail, afkomstig van Samen Kerk In Nederland (SKIN) en het Museum Catharijneconvent. De twee willen weten welke kerken in Nederland de mooiste of meest bepalende interieurs hebben, zodat daar uiteindelijk een fotoboek van gemaakt kan worden. Het boek kan worden gezien als een vervolg op Kerkinterieurs in Nederland uit 2016, met dien verstande dat de foto’s deze keer afkomstig zijn uit migrantenkerken: van aula’s en garages in de Bijlmer tot Waalse kerken uit de zestiende eeuw.



De Sint Catharina in Den Bosch, waar op zondag onder meer de leden van de Armeens-Apostolische Kerk samenkomen. - beeld reliwiki

Het fotoboekproject is niet de e..

