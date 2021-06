Prijsvraag om kerken te helpen verduurzamen

De Trefpuntkerk in Broek op Langedijk werd vijf jaar geleden voorzien van zonnepanelen – in kruisvorm.

Amersfoort

Kerken met de beste ideeën ontvangen een geldbedrag van 1000 tot 15.000 euro om het plan te realiseren. ‘Voor 2021 is er een bedrag van 25.000 euro beschikbaar’, zegt Hanna van der Horst, projectleider van de Groene Kerken. ‘Het geld kan verdeeld worden over 25 kerken, maar het is waarschijnlijker dat er een top 5 wordt gemaakt. Welke verdeelsleutel we gebruiken, is afhankelijk van de plannen die worden ingediend.’

GroeneKerken en Maatschappij van Welstand vinden het belangrijk dat kerken zich aansluiten bij de klimaatdoelen van de de Nederlandse overheid: 49 procent minder CO 2 -uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Zij kunnen hun gebouw verduurzamen, maar ook kerkgangers aanmoedigen om ..

