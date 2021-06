‘Tempel van Salomo werd pas later door de Edomieten platgebrand’

Het is een bekend bijbelverhaal: toen de Babyloniërs Jeruzalem innamen, hebben ze de tempel verwoest. Niet waar, zegt een gerenommeerde Amerikaanse bijbelwetenschapper nu. De schuldigen waren het buurvolk de Edomieten - en het gebeurde pas maanden later. Moeten de zondagschoolboekjes worden aangepast?

Jeruzalem

Het is een van de grootste rampen uit de geschiedenis van het Joodse volk: de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 587 of 586 voor Christus. De verovering van de stad door de Babylonische koning Nebukadnessar II betekende voor het volk het begin van een jarenlange ballingschap in het verre Babylon. De tempel van Salomo werd bij die gebeurtenis door de Babyloniërs met de grond gelijk gemaakt, wordt vaak gezegd. Maar klopt dat laatste wel?, vraagt de Amerikaanse bijbelwetenschapper Richard Elliott Friedman (1946) zich af in een artikel dat hij heeft gepubliceerd op het wetenschappelijke platform Academia.

Friedman, hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Georgia, geldt in de Verenigde Staten als een groot..

