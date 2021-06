Hoe zing je straks in de kerk op praatniveau? ‘Vooral niet gaan fluisteren’

Utrecht

Wat in vredesnaam is zingen op praatniveau? Sonja Roskamp, kerkmusicus en zangpedagoog, heeft het antwoord niet. ‘Geen idee en ik zit al veertig jaar in het vak’, zegt ze. ‘Ieder mens zingt gewoon verschillend. De een zingt met veel consumptie, de ander durft amper zijn mond open te doen, en een derde móét van zichzelf boven het orgel uitkomen.’ Toch probeert ze wat tips te geven aan de kerkgangers die vanaf zondag weer mogen zingen in de kerk.

Samenzang is het meest gemiste onderdeel van de kerkgang, bleek dit voorjaar uit onderzoek. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) adviseert dit te doen ‘op een ingetogen manier, zonder extra volume, oftewel op praatniveau, en met beperkte tijdsduur.’

Door praten te noemen i..

